Cerveteri, un uomo si aggira tra le strade con un machete e un piede di porco nel furgone: fermato

Girava per le strade di Cerveteri con un machete di 40 centimetri e un piede di porco nascosti nel furgone. A fermarlo, nel pomeriggio di ieri, sono stati i Carabinieri della Stazione di Campo di Mare, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo viale Fregene.

L’uomo, un 50enne romano, ha attirato l’attenzione dei militari mentre percorreva la strada a bordo del suo mezzo.

Dopo un breve controllo, i Carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo all’interno del furgone un coltello da cucina, un machete lungo circa 40 centimetri e un piede di porco di mezzo metro.

Armi e oggetti potenzialmente pericolosi che l’uomo non aveva alcun titolo per portare con sé. Per questo motivo è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, mentre tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

