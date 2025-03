Chi deve rimuovere la sabbia? A Ostia la ciclabile resta pericolosa tra scaricabarile e polemiche

Una pista ciclabile che dovrebbe essere un simbolo di mobilità sostenibile, ma che invece diventa un percorso a ostacoli.

A Ostia il problema della sabbia che invade la ciclabile del lungomare non è nuovo, ma ora torna drammaticamente alla ribalta dopo la tragica morte di un 85enne, caduto mentre pedalava su un tratto reso insidioso proprio dall’accumulo di granelli.

Eppure, a distanza di anni e dopo innumerevoli segnalazioni, il nodo centrale resta lo stesso: chi deve occuparsi della pulizia?

Un problema senza soluzione: Ama o no?

Nel resto di Roma, il problema delle ciclabili sporche riguarda soprattutto foglie e ramaglie, rifiuti urbani di cui la municipalizzata Ama si occupa regolarmente. Ma la sabbia è tutta un’altra storia.

La consigliera comunale Maria Cristina Masi ha provato a fare chiarezza con un’interrogazione, ripercorrendo le risposte contrastanti ricevute negli anni.

Il 6 marzo, in commissione Ambiente, l’assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi aveva assicurato che “la sabbia sui marciapiedi è da considerare rifiuto urbano e quindi rientra nelle attività di spazzamento di Ama”.

Tuttavia, solo un mese prima, il responsabile territoriale della stessa Ama, intervenendo in municipio X, aveva detto esattamente il contrario: l’azienda non ha competenza sulla rimozione della sabbia.

Un rimpallo di responsabilità che, nei fatti, lascia la pista ciclabile in balia degli eventi atmosferici.

Una questione di sicurezza

“La ciclabile del litorale, senza una manutenzione costante, diventa un pericolo per chi la utilizza”, avverte il capogruppo del M5S Alessandro Ieva, ricordando che la questione era già stata affrontata dalla precedente amministrazione.

Durante il governo pentastellato si era puntato non solo sulla pulizia, ma anche sulla prevenzione con l’installazione di barriere frangivento sull’arenile per limitare l’accumulo di sabbia. Quelle barriere oggi non ci sono più, e i risultati si vedono.

Anche il capogruppo di Azione, Andrea Bozzi, attacca: “Nessuno vuole speculare sulla morte di un uomo, ma è inaccettabile che in Consiglio si dribbli la questione come se non fosse una loro responsabilità”.

Il problema, tra l’altro, è destinato a peggiorare: la rete ciclabile nel municipio X è in espansione e il progetto del “Parco delle dune” sul lungomare porterà inevitabilmente a una convivenza più stretta con la sabbia.

Una soluzione possibile?

Il Comune di Fiumicino ha già trovato una soluzione, dotandosi di un macchinario apposito per la raccolta della sabbia. Roma, invece, è ferma al palo.

Bozzi ha presentato una mozione in Campidoglio per chiedere che la rimozione venga inserita nel contratto di Ama o che, in alternativa, si proceda con un bando per affidare il servizio a una ditta specializzata.

“La situazione è surreale: o si garantisce la manutenzione della ciclabile, oppure tanto vale chiuderla. Al momento, però, è terra di nessuno, con Comune e Municipio che si rimpallano le responsabilità senza fare nulla di concreto”, denuncia Bozzi.

E mentre la politica discute, la pista resta pericolosa. Con l’estate alle porte e il numero di ciclisti e monopattinisti destinato ad aumentare, il rischio di nuovi incidenti è sempre più alto.

Quanto tempo ancora dovrà passare prima di una soluzione?

