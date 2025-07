Chi è l’uomo trovato morto in spiaggia a Maccarese: era scomparso a Passoscuro dopo il bagno

Una tranquilla passeggiata mattutina si è trasformata in una tragica scoperta sul litorale romano. All’alba di lunedì 28 luglio, il cadavere di un uomo è stato ritrovato tra le onde di Maccarese, poco distante dallo stabilimento balneare “Lo Scoglio”.

A fare la macabra scoperta è stato un anziano residente, che come ogni mattina si era recato in spiaggia per camminare. Poco dopo le 7, ha notato il corpo galleggiare in mare e ha immediatamente allertato il 112. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti.

La vittima era scomparsa la sera prima

Nel corso della mattinata è arrivata l’identificazione: si tratta di un uomo di 49 anni, di origine romena ma residente nella zona, scomparso la sera precedente dopo essersi tuffato per un bagno a Passoscuro.

Secondo quanto raccontato dal figlio, che si è recato sul posto per il riconoscimento, il padre era solito andare al mare a fine giornata, intorno alle 20. Ma domenica sera non è più tornato a casa.

In serata, il figlio aveva già lanciato l’allarme, chiedendo informazioni agli operatori balneari della zona e temendo il peggio. Un timore che purtroppo ha trovato conferma solo il mattino seguente.

Ipotesi malore, disposta l’autopsia

La capitaneria di porto ha preso in carico le indagini per chiarire la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi principali c’è quella di un malore improvviso mentre si trovava in acqua, ma sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

