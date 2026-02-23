Chiara Capobianco e la sua arte della trasformazione 

La giovane artista Chiara Capobianco (in foto con alle spalle il suo monolite) espone le sue opere della trasformazione come tanti frammenti sospesi in uno skyline essenziale.

Per lei “La trasformazione è un processo fisico, psicologico e simbolico, fragile e instabile, che non conduce a un approdo, ma a uno stato di tensione continua”.

Si tratta di tracce, niente di completo, ma un “percorso vivo in divenire”.

Le silhouette dei suoi personaggi raccontano un mondo precario, con mille sfaccettature. Si tratta di un’umanità in movimento senza cercare a tutti i costi soluzioni stabili, accettando la precarietà come situazione normale dell’esistenza.

A Roma nel quartiere di Testaccio la Pelanda, la Città dell’Altra Economia, il Mattatoio, le aule studio sono un vero e proprio distretto dell’arte e della socialità.

Nel week-end passato c’è stato anche un evento particolare: Oblivion, la Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale. È stato bello vedere tanti giovani scrivere e pubblicare con entusiasmo romanzi storici, racconti fantasy, fumetti e un pubblico giovane di lettori discutere e acquistare libri negli stand della fiera presso la Città dell’Altra Economia. Ma al Mattatoio c’è anche qualcosa di molto più serio come la mostra per i 50 anni del giornale la Repubblica, un importante faro per il giornalismo italiano, visitabile fino al 15 marzo.

Per finire chi vuole immergersi nell’arte contemporanea può visitare fino al 15 marzo la mostra di Gianfranco Notargiacomo dal titolo “Notargiacomo in velocità”.

