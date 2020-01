Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 17.00, Chiavi di lettura con l’autore Paolo Di Paolo, quarto incontro del Circolo di lettori della Biblioteca nazionale centrale di Roma:

Ciascun partecipante condivide con il gruppo suggestioni, riflessioni e emozioni suscitate dal libro Lontano dagli occhi di Paolo Di Paolo (Feltrinelli 2019).

Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all’inizio degli anni ottanta – e lo stesso destino: smettere di essere soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, Valentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si sentono fragili, insofferenti. Così come sono confusi, distanti, presi dai loro sogni i padri. Si può tornare indietro, fare finta di niente, rinunciare a un evento che si impone con prepotenza assoluta? Una storia sul peso delle radici, su come diventiamo noi stessi.

Prenotazione consigliata*

Fino a esaurimento posti

* Per info e prenotazioni: bnc-rm.promozionelettura@beniculturali.it