“Chiediamo maggiore equità e trasparenza nella gestione dei fondi scolastici nell’VIII Municipio”

Questa mattina, 28 ottobre 2024, abbiamo partecipato al sopralluogo della Commissione Scuola del Municipio VIII presso l’Istituto Principe di Piemonte. Durante la visita, abbiamo constatato lo stanziamento di rilevanti risorse per questo istituto: 1 milione e 200 mila euro per le tubature fognarie e ulteriori 600 mila euro destinati alla ristrutturazione di una sezione della scuola che ospiterà tre classi.

Pur essendo favorevoli allo stanziamento di risorse per interventi fondamentali come questi, non possiamo ignorare che molte altre scuole del Municipio VIII restano da tempo in attesa di fondi. Il Plesso Alonzi, ad esempio, necessita da anni della messa in sicurezza e di un piano caldaie adeguato, interventi essenziali per garantire condizioni di base ai suoi studenti e al personale scolastico.

Rivolgiamo quindi una domanda al Presidente Ciaccheri e all’Assessore Vetrugno: esistono plessi scolastici di serie A e plessi di serie B? Perché alcune scuole ricevono attenzione immediata, mentre altre rimangono in attesa nonostante le evidenti criticità?

Chiediamo maggiore equità e trasparenza nella gestione dei fondi scolastici nel nostro Municipio, affinché tutte le scuole possano contare su ambienti sicuri e dignitosi.”

Così in una nota, Franco Federici, Capogruppo FDI Municipio VIII e Matteo Bruno, Consigliere FI Municipio VIII

