Chiuso per dieci giorni il Mc Donald’s nei pressi della stazione Termini: troppi episodi di violenza e criminalità

Il McDonald’s situato nei pressi della stazione Termini a Roma è stato chiuso dalla polizia con un provvedimento di sospensione di dieci giorni, disposto dal questore Roberto Massucci.

La decisione arriva dopo che è stato accertato che il fast food era diventato un punto di ritrovo per pregiudicati e teatro di numerosi episodi di violenza, tra cui rapine, risse e aggressioni. Solo nelle ultime tre settimane, sono arrivate ben sette segnalazioni da parte delle forze dell’ordine.

Il provvedimento, mirato a ripristinare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini, è stato giustificato dalla necessità di intervenire contro un’attività che, anziché fungere da luogo di socializzazione, favoriva la perpetrazione di comportamenti illeciti.

Il McDonald’s, infatti, era diventato un abituale ritrovo di persone violente, trasformandosi in una zona ad alto rischio di criminalità.

Le autorità hanno sottolineato che l’intervento è stato preso per tutelare la tranquillità pubblica e ripristinare una percezione di sicurezza nell’area, che, a causa della situazione, aveva visto un crescente malcontento tra i residenti e i passanti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.