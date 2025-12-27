Chiusura della Porta Santa a San Giovanni: cerimonia e modifiche alla viabilità

Dopo la chiusura della Porta Santa nella basilica di Santa Maria Maggiore nel giorno di Natale, oggi alle 11 sarà la volta della Basilica di San Giovanni in Laterano, mentre domenica 28 dicembre la stessa cerimonia si terrà a San Paolo fuori Le Mura.

Alla chiusura della Porta Santa della Basilica papale di San Giovanni in Laterano assiste il Sindaco Roberto Gualtieri che partecipa alla Santa Messa presieduta dal cardinale vicario, monsignor Baldassarre Reina.

Sul fronte della viabilità, dalla mattina del 27 dicembre, sgombero dei veicoli e divieti di sosta interesseranno piazza Giovanni Paolo II, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, parcheggio antistante la Scala Santa.

Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

