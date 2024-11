Chiusura della strada Litoranea SP 601 Ostia – Anzio: nessuna certezza su tempi e soluzioni alternative

E’ imminente l’inizio dei lavori di manutenzione sulla SP601, strada litoranea che collega Ostia ad Anzio, passando per luoghi che d’estate toccano tutto il litorale romano meridionale, dai cancelli di Castel Porziano, Torvajanica, Lavinio.

Queste zone sono però abitate e altamente frequentate anche nel periodo invernale, motivo per cui migliaia di persone sono in apprensione per ciò che i lavori – in procinto di partire – potrebbero creare nello svolgimento delle loro attività quotidiane.

I lavori di manutenzione sono dovuti alla necessità di mettere in sicurezza tre ponti che si trovano lungo il percorso. Il primo si trova all’altezza di Campo Ascolano, gli altri due rispettivamente all’altezza del quinto e dell’ottavo cancello.

Nello specifico, la manutenzione all’altezza dell’ottavo cancello potrebbe richiedere un intervento abbastanza complesso, motivo per cui la strada verrebbe chiusa al traffico, creando disagi enormi per la mobilità degli abitanti di Campo Ascolano, ma anche delle migliaia di persone che quotidianamente percorrono la strada provinciale, inclusi tutti quelli che vivono o lavorano nella vicina Torvajanica o che effettuano il percorso da e verso il comune di Anzio.

L’Assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Pomezia, Alessandro Soria lascia trapelare ottimismo: “Il Comune di Pomezia ha preso contatti con il Responsabile del Progetto e si è assicurato che la strada litoranea SP 601 Ostia – Anzio non venga chiusa al traffico. Faccio presente che la data di inizio dei lavori non è ancora stata stabilita. Pertanto, tutte le notizie e le “voci” circa la chiusura completa della litoranea sono da ritenersi infondate e frutto di pura fantasia.

Aggiungo, inoltre, che non è stato convocato ancora nessun tavolo tecnico. Il Comune di Pomezia resterà in constante contatto con il responsabile del progetto per monitorare l’evolversi della situazione e per fare in modo di evitare disagi ai cittadini“.

Di parere opposto Giacomo Castro, consigliere d’opposizione della lista Valore Civico, secondo il quale “Città Metropolitana non è in grado di garantire che la Litoranea resterà aperta“, affermazione fatta a seguito del suo incontro con i funzionari dell’ufficio viabilità sud della Città Metropolitana.

Paolo Fiorentini, il presidente del Cdq Campo ascolano, che ha anch’egli incontrato i tecnici di Città Metropolitana è moderatamente ottimista: “I tecnici ci hanno spiegato che, a fronte della mobilitazione che era montata, dell’attenzione dei media e delle mozioni votate, una squadra ha effettuato un nuovo sopralluogo sul ponte dell’Ottavo Cancello, a seguito del quale hanno ipotizzato una soluzione tecnica per chiudere solo una corsia della via Litoranea, lasciandola fruibile a senso unico alternato”

Sul lato Comune di Roma, Andrea Bozzi – capogruppo di Azione in X Municipio – interviene in maniera polemica contro Gualtieri: “Chiediamo al Comune di Roma di far sapere con chiarezza ai cittadini se, come e quando partiranno i lavori di rifacimento del ponte all’altezza dell’ottavo cancello e quali chiusure comporteranno.

Se i lavori saranno fatti in due fasi e dunque si salverà il transito dei veicoli tra Ostia e Torvaianica, seppure con traffico alternato, è una buona notizia ed è quello che chiedevamo nel documento fatto approvare in Municipio X. Sarebbe però utile che Gualtieri, Sindaco di Roma e della Città Metropolitana – o chi per lui – ci dica cosa accadrà per fare chiarezza, in un momento drammatico per la mobilità dei cittadini”

