Chiusura dello storico Servizio Anagrafico di via Prenestina 510

Mentre discuteranno per l’apertura di uno Sportello Europeo… ora si chiude lo storico Servizio Anagrafico di via Prenestina 510 che resisteva con varie ristrutturazioni.

Quello di via Prenestina, realizzato per sede di DELEGAZIONE, è stato poi sede della CIRCOSCRIZIONE VII, MUNICIPIO VII e, con l’accorpamento dei Municipi di Alemanniana memoria, di Servizi per il Municipio V.

Infatti la Giunta di allora e il suo Presidente Giammarco Palmieri gli preferirono come sede i locali di via Torre Annunziata (ex VI municipio) e questo pur avendo l’aula Consiliare in via G. Perlasca.

Il comunicato di CHIUSURA lascia a dir poco perplesse e scontente DECINE DI MIGLIAIA DI CITTADINI residenti a Centocelle, Quarticciolo, Alessandrino, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, La Rustica che si vedono privati di un importante servizio di prossimità, come previsto anche dalle OO.SS. il punto Anagrafico fortemente voluto dalla Giunta Boccuzzi è stato chiuso dopo pochi mesi dalla sua apertura per mancanza di personale.

Per quale motivo chiuda e cosa stia a significare MOMENTANEAMENTE, non è dato a sapere!

Questo il laconico e lapidario avviso pubblicato sulla pagina Comune di Roma Municipio V:

“Chiusura Servizio Demografico della sede di Via Prenestina 510

9 settembre 2022

Si avvisa l’utenza che la sede del Servizio Demografico di Via Prenestina 510, momentaneamente rimarrà chiusa”.

Noi e l’utenza dell’ex VII Municipio restiamo in attesa di chiarimenti.