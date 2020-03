Chiusura Teatro di Roma per Coronavirus

In ottemperanza alle nuove disposizioni emanate dal DPCM del 4 marzo 2020 per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, il Teatro di Roma – Teatro Nazionale comunica la cancellazione delle attività e degli spettacoli in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo in tutte le sue sedi teatrali (Argentina, India, Torlonia e Teatri in Comune).

Fino al 3 aprile è sospesa la normale programmazione dello Stabile Nazionale, che si impegna a studiare e valutare tutte le possibilità alternative e le iniziative adeguate alle norme disposte dal decreto. Invece, il Teatro Valle rimane aperto con l’allestimento della mostra La grande arte del vivere. Gli Scarpetta al Valle, la cui attività espositiva non subisce modifiche e rimane accessibile con ingressi contingentati per assicurare il rispetto delle misure precauzionali e delle distanze di sicurezza previste all’interno dei luoghi.

Il Teatro di Roma fornirà ulteriori comunicazioni nella prossima settimana, e continuerà a lavorare al fine di proporre a tutta la cittadinanza una programmazione ‘straordinaria’, sempre con spirito di responsabilità pubblica e a tutela della salvaguardia degli spettatori, dei lavoratori dello spettacolo e dell’istituzione Teatro come luogo di cultura e incontro sociale.

Da lunedì 9 marzo, eccetto diverse disposizioni, sarà possibile recarsi in biglietteria per informazioni sui rimborsi dei biglietti già acquistati. Pertanto, si invita il gentile pubblico a contattare la Biglietteria del Teatro Argentina (06.684.000.314, da martedì a domenica dalle ore 10 alle 19, il venerdì fino alle ore 21, aperta straordinariamente anche lunedì 9 marzo) e per ulteriori dettagli rivolgersi all’ufficio promozione (06.684.000.246, da lunedì a venerdì con il seguente orario: 10 – 13.30 e 14.30 – 18).

Le attività cancellate da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2020

ARGENTINA

-dal 5 all’8 marzo / ultime repliche del Giardino dei Ciliegi (Alessandro Serra)

– 6 marzo / Lessico Amoroso (Massimo Recalcati)

– 8 marzo e 22 marzo / incontro Luce sull’Archeologia

INDIA

– dal 5 all’8 marzo / Jukebox (Monica Demuru)

– 8 marzo / Kamera Speculativa (Industria Indipendente)

TORLONIA

– dal 6 all’8 marzo / Non domandarmi di me, Marta mia (Katia Ippaso-Arturo Armone Caruso-Elena Arvigo)

Elenco spettacoli sospesi da domenica 8 marzo a venerdì 3 aprile 2020

ARGENTINA

– dall’11 al 14 marzo / Imitation of Life (Mundruzco)

– dal 17 al 22 marzo / When the Rain Stops Falling (Lisa Ferlazzo Natoli)

– dal 25 marzo / Dolore sotto chiave – Sik Sik l’artefice magico (Carlo Cecchi)

INDIA

– 14 e 15 marzo / Le Cercle (Nacera Belaza)

– dal 18 al 22 marzo / Fiabe Giapponesi (Chiara Guidi)

– dal 26 al 29 marzo / Timeloss (Amir Reza Koohestani)

– dal 26 al 29 marzo / Pezzi anatomici (mk)

– dall’1 aprile / La cupa (Mimmo Borrelli)

TORLONIA

– 13 marzo / 46 tentativi di lettera a mio figlio (Claudio Morici)

– 21 e 22 marzo / RedReading (Bartolini/Baronio)

– 27 marzo / Arianna Dell’Arti e Davide Grillo

– 28 marzo / Roots Magic

INFO

TEATRO DI ROMA _ 06.684.000.311/314 www.teatrodiroma.net