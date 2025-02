Chiusura temporanea di Via degli Angeli per interventi sulle infrastrutture del sottosuolo

«Il Municipio, in collaborazione con Acea, ha avviato un’attività di prevenzione nell’ambito dei controlli periodici delle infrastrutture e del sottosuolo. A seguito di questi accertamenti, nella giornata di ieri è stata riscontrata la rottura di una porzione della condotta delle acque piovane in Via degli Angeli, nel tratto compreso tra Via dei Quintili e Via degli Arvali.

Questa mattina, durante un sopralluogo congiunto con Acea, si è presa evidenza della video ispezione del sottosuolo, che ha fornito elementi utili per programmare le operazioni necessarie alla verifica dello stato delle infrastrutture. A tal fine, è stato definito un cronoprogramma con la Direzione Tecnica per le attività propedeutiche agli interventi.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il tratto interessato di Via degli Angeli resterà temporaneamente chiuso al traffico. Seguiranno aggiornamenti costanti sullo stato delle operazioni e sulle eventuali ripercussioni alla viabilità».

Lo dichiarano, in una nota congiunta il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore ai LL.PP. Maura Lostia.

