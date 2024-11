Martedì 5 novembre 2024, per una settimana, eventi meteo permettendo, chiusure stradali e modifiche alla viabilità nel quartiere di Case Rosse.

In occasione dell’inizio dei lavori di rifacimento della sede stradale di Via delle Case Rosse nel tratto compreso tra intersezione con Via Civitacampomarano e Via Ortucchio fino a martedì 12 novembre ci sarà una viabilità alternativa per raggiungere Via Ortucchio.

Obbligo di svolta a sinistra in Via Belmonte del Sannio. Si prosegue fino all’ intersezione con Via Castropignano e si svolta a sinistra fino alla naturale prosecuzione di Via Oratino. Da Via Oratino fino all’intersezione con Via Osteria delle Capannacce e svoltando a destra si riprende Via Ortucchio.

