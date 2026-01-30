Choc in diretta Rai: tenta il suicidio dal Ponte Spizzichino, salvato dalla Polizia Locale

Erano circa le 11:00 di oggi venerdì 30 gennaio quando la tensione è salita alle stelle nei pressi degli ex Mercati Generali ( Ostiense).

Mentre le telecamere della Rai documentavano le operazioni di riqualificazione e sgombero dell’area, un 38enne ha iniziato a urlare frasi sconnesse, attirando l’attenzione dei presenti, per poi dirigersi rapidamente verso il bordo del ponte.

Il salvataggio

Gli agenti del gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), impegnati nel presidio del cantiere, hanno intuito immediatamente le intenzioni dell’uomo: i caschi bianchi hanno scavalcato a loro volta le barriere e sono riusciti ad afferrare il 38enne mentre era già oltre il parapetto.

L’uomo, visibilmente scosso e in stato di forte alterazione psichica, è stato messo in sicurezza e condotto in ospedale per le cure del caso e per l’accertamento del suo status sul territorio nazionale.

La polemica sindacale

L’episodio ha riacceso il dibattito sulle competenze e i carichi di lavoro della Polizia Locale. Marco Milani, segretario romano del Sulpl, ha lodato l’eroismo degli agenti ma ha lanciato un monito alle istituzioni:

“Le migliaia di invisibili nelle nostre metropoli alimentano problemi psichiatrici e degrado. La missione delle polizie locali è cambiata: siamo presenze prevalenti nel contrasto a questi fenomeni. Governo e Sindaci ci garantiscano strumenti, formazione e organici adeguati.”

