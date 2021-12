“Christmas Village”: ritorna la magia del Natale nel centro storico di Viterbo

Ritorna il tanto atteso appuntamento con il “Christmas Village” di Viterbo che sarà allestito, fino al prossimo 9 gennaio, nel cuore della città dei Papi. Per l’occasione, le dimore storiche del centro ospiteranno una serie di attrazioni che faranno immergere completamente i visitatori nella magica atmosfera del natale.

Varcando le soglie del “Palazzo degli Alessandri”, edificio quattrocentesco situato nella piazza San Pellegrino, sarà possibile visitare la dimora di Babbo Natale. Accompagnati da elfi e fatine, i bambini potranno addentrarsi tra le varie stanze della casa: dalla sala da pranzo, alla camera da letto fino ad arrivare allo studio dove il tanto amato vecchietto è solito leggere le tantissime lettere che gli arrivano da ogni parte del mondo. Infine, i piccoli visitatori avranno l’opportunità di conoscere direttamente il padrone di casa in persona che li accoglierà seduto sulla sua poltrona rossa.

Dopo aver fatto tappa alla stalla di Rudolph, la renna dal naso rosso, è d’obbligo una sosta all’ufficio postale magico (a palazzo Scacciaricci) dove ogni bambino potrà scrivere e spedire la sua letterina per Babbo Natale. Inoltre, i più piccoli avranno anche l’opportunità di incontrare la befana, nel suo laboratorio di caramelle, a piazza San Carluccio.

Ad animare le vie del centro storico, oltre alle luminarie ed alla musica natalizia trasmessa in filodiffusione, ci sono stand gastronomici e banchetti di prodotti artigianali, in perfetto stile nordico. A Palazzo Papale, sarà possibile ammirare un suggestivo presepe, curato dal noto pittore viterbese Michele Telari che si sviluppa su due piani, in un’area di seicento metri quadrati.

È bene ricordare che le statue, a grandezza naturale, sono state realizzate completamente a mano da abili artigiani. Infine, l’esperienza del “Christmas Village” è resa ancora più coinvolgente da due ulteriori attrazioni: “Il bosco ghiacciato” con la pista di pattinaggio a piazza del Plebiscito e la “Giostra vintage” a piazza del Duomo.

Segnaliamo che l’accesso sia al centro storico che ai mercatini è a titolo gratuito. Come previsto dalle normative vigenti, è necessario possedere il green pass per l’ingresso nelle attrazioni al chiuso. Per ulteriori informazioni (su orari e biglietti) vi invitiamo a visitare il sito dedicato all’iniziativa: www.viterbochristmas.it