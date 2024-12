Ciampino, blitz in via Lisbona: sgomberati alloggi occupati dai clan, restituita la legalità

È terminata poche ore fa un’operazione di polizia che rappresenta molto più di un intervento tecnico. Coordinata con precisione militare dal Comando della Polizia Locale di Ciampino e dalla Tenenza dei Carabinieri, supportati dalla Compagnia di Castel Gandolfo, questa azione ha tracciato una linea di confine netta tra il passato di illegalità e un futuro di speranza e dignità.

Due alloggi popolari occupati abusivamente sono stati sgomberati e riassegnati agli aventi diritto, segnando un ulteriore passo avanti nella lotta contro l’occupazione illecita e la criminalità organizzata che, per anni, aveva trasformato il comprensorio ATER di via Lisbona in una roccaforte del malaffare.

La geografia sommersa della criminalità:

Nel cuore di Ciampino, il quadrilatero tra via Lisbona, via Londra, via Palermo e via Mura dei Francesi era diventato un simbolo del degrado e della sopraffazione. Un complesso di edilizia popolare con quasi 200 appartamenti dove, tra persone oneste, proliferavano attività criminose orchestrate da un noto clan.

L’operazione di oggi è solo l’ultimo capitolo di una strategia avviata lo scorso 26 settembre con l’operazione “Smantellamento della Rete”, un’iniziativa volta a stanare l’occupazione abusiva e il traffico di stupefacenti.

I primi controlli a tappeto hanno permesso di raccogliere informazioni preziose, portando alla liberazione e riassegnazione di tre alloggi. L’intervento odierno prosegue su questa strada, confermando l’impegno delle istituzioni a trasformare questo “fortino” in un simbolo di legalità ritrovata.

Un’operazione di riscatto sociale:

Quello che è accaduto oggi in via Lisbona non è solo un intervento delle forze dell’ordine, ma una vera e propria riappropriazione del territorio.

Dove per anni la criminalità ha dettato legge, oggi le istituzioni hanno alzato la voce, dimostrando che il ripristino della legalità non è una promessa vuota, ma una realtà tangibile.

Sotto la guida del Sottotenente Nicola Rigo e del Primo Direttore Roberto Antonelli, l’operazione è stata condotta con precisione e umanità.

Non si è trattato solo di sgomberare appartamenti, ma di restituire a una comunità ferita spazi, diritti e opportunità. Ogni appartamento liberato è un simbolo di speranza, un passo verso la ricostruzione di un tessuto sociale che per troppo tempo era stato lacerato.

Le istituzioni come protagoniste:

Fondamentale il ruolo svolto dall’ATER – Provincia di Roma, con il Direttore Generale Avv. Remo Pisani che ha garantito un’assistenza immediata per superare gli ostacoli burocratici e assegnare gli alloggi liberati a chi ne ha diritto. La presenza diretta sul posto di un funzionario ATER ha permesso di gestire ogni adempimento in tempo reale, evitando ulteriori occupazioni abusive.

A questo si è aggiunto il contributo insostituibile dei servizi sociali del Comune di Ciampino, guidati dalla Dott.ssa F.G., che hanno lavorato con delicatezza e competenza per supportare i nuovi assegnatari e gestire le fragilità delle famiglie coinvolte.

Le parole della Sindaca:

La Sindaca di Ciampino, Avv. Emanuela Colella, ha elogiato l’intervento definendolo un esempio concreto di come le istituzioni possano e debbano fare la differenza:

“Questo intervento non è solo un atto di forza, ma un messaggio di speranza per la nostra città. Stiamo restituendo dignità e sicurezza ai cittadini onesti, dimostrando che la legalità non è un’imposizione, ma una scelta condivisa di comunità. Ringrazio tutte le forze dell’ordine, l’ATER e i servizi sociali per il loro impegno, che ha reso possibile questo importante risultato.”

Il futuro della legalità:

L’operazione di oggi non è un punto d’arrivo, ma una tappa di un percorso più lungo. Le istituzioni si sono impegnate a proseguire le attività di sgombero e riassegnazione degli alloggi, mantenendo alta l’attenzione su questo quadrante critico di Ciampino.

