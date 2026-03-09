Ciampino, fermati al gate con contanti e preziosi: dieci denunciati dalla Guardia di Finanza

Contanti e gioielli nascosti nei bagagli, pronti a lasciare il Paese. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza durante un’operazione di controllo nell’area partenze internazionali dell’Aeroporto G. B. Pastine di Ciampino.

Nel corso delle verifiche, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno individuato dieci passeggeri che stavano per imbarcarsi su voli diretti all’estero con denaro e beni di valore non dichiarati.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, tutti avrebbero avuto pendenze fiscali rilevanti con l’Erario.

Il caso del gemmologo

Tra gli episodi più significativi emersi durante l’operazione c’è quello di un passeggero identificato come gemmologo.

L’uomo, secondo le verifiche degli investigatori, risulterebbe debitore nei confronti dello Stato per circa 160 mila euro.

Nel bagaglio che stava portando con sé i militari hanno trovato una somma di denaro contante e un diamante taglio smeraldo dal valore stimato di circa 15.500 euro.

Un bene facilmente trasportabile e di grande valore che, nelle intenzioni del viaggiatore, avrebbe dovuto superare i controlli aeroportuali.

Il tentativo di sottrarre beni al Fisco

Secondo gli inquirenti, il meccanismo sarebbe stato simile per tutti i soggetti coinvolti: lasciare l’Italia portando con sé denaro o oggetti preziosi, riducendo così le disponibilità presenti sul territorio nazionale e rendendo più difficile il recupero delle somme dovute al Fisco.

Una condotta che, dal punto di vista penale, può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ovvero il tentativo di sottrarre beni all’azione di riscossione da parte dello Stato.

Sequestri per oltre 100 mila euro

Il bilancio dell’operazione è significativo. I finanzieri hanno sequestrato contanti e preziosi per un valore complessivo superiore ai 100 mila euro.

Per i dieci passeggeri fermati a pochi passi dall’imbarco è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, che ora dovrà valutare le singole posizioni nell’ambito delle indagini.

