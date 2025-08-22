Ciampino, madre e figlio tentano la fuga sulla pista per rincorrere l’aereo per Cracovia

Un inseguimento surreale degno di una commedia, ma con finale amaro: è quanto accaduto nella mattinata di venerdì 22 agosto all’aeroporto di Ciampino, dove una madre e il figlio hanno deciso di sfidare regole e sicurezza pur di non perdere il loro volo per Cracovia.

I due, arrivati in ritardo all’imbarco del volo delle 11:30, hanno trovato il gate chiuso e le porte sbarrate. L’aereo, però, era ancora lì, ben visibile dalle vetrate dell’area partenze.

Così, convinti di poter raggiungere l’imbarco in extremis, hanno forzato una porta di emergenza e si sono lanciati di corsa lungo la pista, sotto gli occhi increduli del personale di scalo.

Il tentativo di imbarco “fai da te” è stato però bruscamente interrotto dagli agenti della Polaria, che hanno fermato i due prima che riuscissero ad avvicinarsi all’aeromobile.

Per madre e figlio, oltre alla delusione di non essere partiti, è scattata la contestazione per violazione delle norme di navigazione aerea e l’allontanamento immediato dall’aeroporto.

Il volo per la Polonia, nel frattempo, è decollato regolarmente, lasciando i due passeggeri a terra con una brutta avventura e, molto probabilmente, una denuncia da affrontare.

