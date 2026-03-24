Ciampino, scacco ai “corrieri delle bionde”: sequestrati 140 chili di sigarette

Un martedì mattina di controlli serrati si è trasformato in un’operazione dai numeri eccezionali nello scalo di Aeroportuale di Ciampino, dove la Guardia di Finanza ha sferrato un duro colpo al traffico illegale di sigarette.

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intensificato le verifiche sui passeggeri in arrivo, portando alla luce un sistema diffuso di introduzione illecita di tabacchi lavorati esteri nascosti nei bagagli.

Il bilancio dell’operazione è significativo: accertate circa 130 violazioni, sequestrati complessivamente 140 chilogrammi di sigarette e elevate sanzioni amministrative per oltre 375mila euro.

In due casi, la situazione è sfociata sul piano penale: due passeggeri, trovati rispettivamente con 21 e 16 chili di tabacco, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per contrabbando.

Oltre al danno economico per l’erario, i controlli hanno acceso i riflettori anche sui rischi per la salute. Tra i prodotti sequestrati figurano le cosiddette “illicit white”, sigarette prodotte in Paesi extra-UE ma non autorizzate alla vendita in Europa perché non conformi agli standard sanitari.

Prodotti spesso caratterizzati da livelli elevati e non controllati di nicotina, catrame e altre sostanze potenzialmente nocive.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.