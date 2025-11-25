Ciampino, segnalato in strada “fuori controllo”: in casa spuntano 50 grammi di cocaina

È finito in manette un 52enne romano residente a Ciampino, sorpreso con cocaina pronta per lo spaccio.

A fermarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, dopo una segnalazione che indicava la presenza dell’uomo in strada in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di stupefacenti.

I militari della Tenenza di Ciampino sono intervenuti rapidamente, bloccandolo anche grazie al supporto della Polizia Locale.

Le condizioni del 52enne e il suo comportamento hanno spinto gli operatori a effettuare ulteriori accertamenti, culminati in una perquisizione domiciliare.

È proprio all’interno della sua abitazione che i Carabinieri hanno scoperto un borsone nascosto con dentro otto involucri contenenti circa 50 grammi di cocaina, oltre a materiale destinato al confezionamento e alla vendita al dettaglio della droga.

L’uomo è stato arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio. Accompagnato davanti al Tribunale di Velletri, il Giudice ha convalidato l’arresto, confermando la ricostruzione degli investigatori.

