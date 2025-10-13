Ciampino, si barrica in casa con una pistola per 24 ore: paura in zona. Il 35enne si arrende dopo lunga notte

Momenti di paura a Ciampino, dove per quasi 24 ore un uomo si è barricato nella sua abitazione di via di Colle Oliva, facendo temere il peggio.

Tutto è iniziato nella tarda mattinata di sabato, quando i genitori del 35enne, Manuel V., hanno lanciato l’allarme ai Carabinieri, preoccupati per il forte stato di agitazione del figlio.

In breve tempo la zona è stata isolata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Ciampino, i militari della Compagnia di Castel Gandolfo e del Gruppo di Frascati, insieme ai negoziatori dell’Arma, agli agenti della Polizia Locale e ai sanitari del 118.

L’uomo, che si riteneva fosse armato, si era chiuso dentro casa rifiutando ogni contatto. Per ore ha tenuto con il fiato sospeso i residenti del quartiere, mentre i carabinieri cercavano di stabilire un dialogo per convincerlo a uscire.

L’intera via è stata chiusa al traffico e messa in sicurezza per tutta la durata dell’operazione.

Dopo una lunga notte di tensione, alle 9.30 di domenica mattina Manuel ha deciso di arrendersi. È uscito di casa con le mani alzate, consegnandosi spontaneamente ai militari.

Quando i carabinieri sono entrati nell’abitazione, hanno scoperto che la pistola che aveva con sé non era un’arma vera: si trattava di una replica a gas di una semiautomatica, identica a quelle in dotazione alle forze dell’ordine.

Il 35enne, già con precedenti per detenzione e spaccio di droga, è stato portato nella caserma di Castel Gandolfo, dove sono in corso accertamenti per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

Dopo la visita dei sanitari del 118, è stato confermato che le sue condizioni di salute sono buone. Una lunga giornata di tensione che, per fortuna, si è conclusa senza feriti.

