Ciao Giulio…

Si è spento a Roma, il 28 gennaio 2026, dopo lunga malattia, il Prof. Giulio Faillaci, di anni 75.

Ne danno il triste annuncio la sorella Germana, il fratello Renato, il cognato Pericle (nostro corrispondente dal Municipio Roma IV) ed il nipote Davide.

Già insegnante a riposo era anche maestro e compositore di musica, la sua grande passione.

Grandissimo tifoso del Napoli calcio, la città dov’era nato nel 1950.

I funerali si terranno, in forma laica, sabato 31 gennaio, alle ore 11.00, presso il Tempietto Egizio, all’interno del cimitero monumentale del Verano.

Condoglianze vivissime dalla redazione del nostro giornale che, in più occasioni, si era occupata di sue performance artistiche. Eccone una.

https://abitarearoma.it/successo-del-concerto-del-maestro-giulio-faillaci/

