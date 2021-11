‘Ciao Maschio’ alla Galleria Comunale d’Arte Moderna

Un finissage lungo un week end, dal 12 al 14 novembre, segnerà, grazie all’esclusivo filtro delle parole dei diversi linguaggi dell’arte, il termine della mostra ‘Ciao Maschio. Volto, potere e identità dell’uomo contemporaneo’, attraverso proiezioni, incontri, laboratori e uno story telling per riattraversare il percorso espositivo con un‘ottica visiva completamente inedita.

La mostra – che descrive l’evoluzione della rappresentazione e del ruolo dell’uomo contemporaneo nella società e l’influenza che questi cambiamenti hanno avuto sulle arti, in particolare dalla seconda metà degli anni Sessanta fino al presente periodo post-ideologico – è ospitata alla Galleria d’Arte Moderna dal 22 giugno al 14 novembre 2021, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, curata da Arianna Angelelli e Claudio Crescentini.

Il programma delle tre giornate di finissage prevede da venerdì 12 a domenica 14 novembre la trasmissione in anteprima del cortometraggio NINANANA di Marco Cruciani, con le immagini di Marco Cruciani e Elia Truffelli, le musiche di Roberto Caravella, eseguite da Simonpietro Cussino (violoncello) e la partecipazione straordinaria di Simona Marchini che interpreta la poesia CANZON di Giacomo Casanova.

In contemporanea sarà trasmesso un omaggio a Marco Ferreri, al quale il titolo della mostra s’ispira, con il film d’artista Ferreri di Mario Schifano (s.d., B/N, muto, 16’), in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Venerdì 12 novembre, alle 15:30 (durata 1 ora), visita guidata, a cura di Daniela Vasta(Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali).

Alle 16:30 (durata 1,30), laboratorio di psicoanalisi dell’arte, a cura di Tommaso Achille Poliseno, ASL Roma1 DSM-UOC 1 Municipio, Psichiatra, Psicoterapeuta Gruppoanalista – Laboratorio di Gruppoanalisi (COIRAG) Roma. L’intento del laboratorio è avvicinare i cittadini alla conoscenza dell’arte attraverso l’esperienza personale: l’osservazione di un oggetto artistico e le emozioni da questo suscitate diventano il punto di partenza per un’esperienza estetica personale e di gruppo, in modo da condividere suggestioni e riflessioni che portino ad arricchire la sfera personale. Iniziativa organizzata in collaborazione con il Servizio Coordinamento Catalogo e Attività Didattica della Sovrintendenza Capitolina e il Dipartimento di Salute mentale della ASL RM1.

Sabato 13 novembre, ore 18:30 – 20:30, NELLE PAROLE DI «CIAO MASCHIO»:Story telling della mostra attraverso tracciati tematici affidati a 14 parole raccontate da 14 studiosi del settore. Parole che rappresentano alcuni dei temi della mostra stessa.

Gli studiosi si alterneranno nel raccontare appunto le “parole” espresse dalle opere esposte, in una forma di circolarità d’intenti e di percorsi della singola durata di 10’ circa:

Corpo d’identità (Francesca Bianchi); Corpo atletico (Alessandra Cappella);Decadenza (Claudia Verdat); Dipendenza (Carlotta Anello); Edonismo (Elisabetta Ronchini); Eroismo/Antieroismo (Daniela Vasta); Famiglia (Flaminia Petrassi); Kids(Gabriele Sottile), Icona (Davide Zazzini) Matrimonio (Giulia Torri); Riflesso (Beatrice Paris); Sguardo (Francesca Lombardi); Terrore (Claudio Crescentini); Volto (Arianna Angelelli).

MODALITÀ D’ACCESSO

Ingresso con prenotazione consigliata allo 060608 fino ad esaurimento posti.

– Cortometraggio e film d’artista trasmessi all’interno della GAM, in orario museo (10:30-18:30, con chiusura museo h 18:00). Ingresso a pagamento del biglietto d’entrata alla mostra.

– Visita guidata e laboratorio del 12/11 gratuiti con ingresso a pagamento del biglietto d’entrata alla mostra. Max 15 persone.

– Story telling del 13/11 a ingresso gratuito.

ENTRATA NEL MUSEO

All’arrivo al museo, il visitatore dovrà attendere il proprio turno di ingresso e mantenere la distanza di sicurezza. Obbligatoria presentazione del green pass. Verrà sottoposto a misurazione della temperatura tramite termoscanner e in caso di un risultato uguale o superiore ai 37.5 gradi non gli verrà consentito l’accesso. Al termine di queste operazioni potrà accedere al museo. Ai varchi di accesso sono disponibili gel disinfettanti per igienizzare le mani. Durante gli incontri è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza dalle altre persone.

INFO

Galleria Comunale d’Arte Moderna Via Francesco Crispi, 24 – 00187 Roma

Info 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

www.galleriaartemodernaroma.it

www.museiincomune.it;

www.zetema.it