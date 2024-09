Ciao Patrick

Lunedì 9 alle 14.00 presso la chiesa S. Addolorata in viale della Serenissima si terranno i funerali di Patrick Solina.

Patrick gestiva l’edicola Recchia di via Dino Pennazzato.

Le testimonianze

È stato un punto di riferimento per tutti noi. Una preghiera per lui dal profondo dei nostri cuori. Un abbraccio forte da parte di tutto il quartiere va a Francesca e la famiglia tutta. – Fabio P.

Raccontarlo a parole non le trovo, ho perso un amico e mi manchera, mi stringo attorno alla famiglia, Francesca, Riccardo, Lavinia, Antonietta, che Dio lo accolga in cielo, riposa in pace amico mio. – Fausto S.

Patrick il giornalaio di tutti noi e dei nostri figli… era il punto di riferimento dopo scuola – Maria Pia D.

Cosa scrivere ad una persona così speciale, solo ringraziare il Signore per averci dato la possibilità di conoscerti ed averti come amico.R.I.P Patrik – Mirella M.

Un grande dispiacere, una brava persona, gran lavoratore e tanti ricordi, tappa fissa all’uscita di scuola. Sentite condoglianze alla famiglia – Laura G.

Nonostante tutti sapessero quanto stesse male, la notizia ci distrugge di dolore… un abbraccio a Francesca e ai figli. – Silvia B.

