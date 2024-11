Cicculli-Baglio: “Roma si impegna a ricordare Mariella Gramaglia, giornalista e assessora per le Pari Opportunità, Marisa Rodano e Leda Colombini”

“Un luogo che sia punto di riferimento per chi si è ritrovato nelle sue battaglie per i diritti di tutte e tutti e un convegno per mantenere viva la riflessione sullo sviluppo della Capitale in ottica di genere: siamo felici che l’Assemblea capitolina abbia approvato la nostra mozione per intitolare a Mariella Gramaglia in particolare una strada, una via o un parco che ne preservino il ricordo.

Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Roma impegnata nella lotta alle discriminazioni, ancora prima giornalista e direttrice del periodico ‘Noi Donne’ e dopo sostenitrice del movimento femminista ‘Se non ora quando’.

Con la sua delega alla Comunicazione e Semplificazione amministrativa fu fautrice della politica come servizio al cittadino con l’introduzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico e dello 060606.

Prosegue così, concretamente, l’impegno di Roma Capitale per rappresentare il contributo delle donne alla storia della città e del Paese anche nella toponomastica cittadina.

Ricordiamo l’approvazione nei mesi di ottobre e settembre rispettivamente di due analoghe mozioni per Marisa Rodano partigiana, impegnata a vari e più alti livelli istituzionali nel sostegno alla democrazia paritaria e per un decennio nel dopoguerra anche consigliera capitolina – per cui chiediamo al ministero dell’Interno una deroga ai dieci anni dalla scomparsa richiesti per l’intitolazione – e Leda Colombini pure lei protagonista della lotta al nazifascismo, per il miglioramento delle condizioni di lavoro delle braccianti, assessora comunale ai Servizi sociali e interprete dei diritti dei cittadini all’assistenza sanitaria, dei bambini fino a tre anni reclusi nelle carceri e delle persone con disabilità”

Così in una nota Michela Cicculli presidente Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale e Valeria Baglio consigliera capitolina.

