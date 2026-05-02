“Cieco assoluto” ma al volante: sequestro di 104 mila euro a un falso invalido nei Castelli Romani

Un’indagine nata da un dettaglio apparentemente marginale ha portato alla scoperta di una truffa ai danni dello Stato per oltre centomila euro.

Protagonista un uomo di 60 anni residente nell’area dei Castelli Romani, formalmente riconosciuto come cieco assoluto dal 2018 e beneficiario delle relative prestazioni assistenziali.

A far emergere i primi sospetti è stato il comportamento dello stesso interessato. Dopo aver ottenuto un contrassegno per persone con disabilità, l’uomo si era rivolto alla Polizia Locale per segnalare presunte violazioni del codice della strada da parte di altri automobilisti.

Circostanze che hanno immediatamente attirato l’attenzione degli agenti: le segnalazioni arrivavano infatti mentre il sessantenne risultava essere alla guida del veicolo, una condizione incompatibile con lo stato di non vedente totale.

Da qui sono scattati gli accertamenti, condotti dalla Guardia di Finanza di Colleferro in collaborazione con la Polizia Locale e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri. Le verifiche hanno progressivamente delineato un quadro ben diverso rispetto a quello dichiarato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo conduceva una vita autonoma, muovendosi senza ausili e attraversando la strada senza difficoltà.

Non solo: nel 2020 era riuscito a rinnovare la patente di guida senza particolari limitazioni, mentre più recentemente aveva presentato domanda per ottenere il porto d’armi per uso sportivo.

Elementi ritenuti incompatibili con la condizione sanitaria attestata e che hanno portato a ipotizzare l’indebita percezione di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria con l’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell’importo complessivamente percepito, pari a oltre 104mila euro.

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