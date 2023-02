Cimiteri di Roma, Figliomeni (Fd’I): profonda tristezza per il vergognoso abbandono dell’Amministrazione

“Proviamo profonda tristezza nel continuare a leggere sui media la notizia relativa alle condizioni di degrado e abbandono in cui versa il Cimitero di Prima Porta, condizioni indegne che, purtroppo, riscontriamo anche al camposanto del Verano e del Laurentino.

Una tematica per la quale non ci risparmiammo mai e che mi vide protagonista di numerosi sopralluoghi, denunce ed esposti alla Corte dei conti. Una situazione indegna che fu anche oggetto di un capitolo del mio libro relativo al grande bluff dell’amministrazione Raggi.

‘Bisogna cambiare tutto affinché nulla cambi’ è la frase diventata simbolo del Gattopardo – il romanzo capolavoro di Giuseppe Tomasi – e spiace constatare come anche in Campidoglio ci hanno reso partecipi dell’ennesimo funambolismo. Da Raggi a Gualtieri, doveva cambiare tutto, doveva cambiare verso la città, ma in realtà non è cambiato nulla. Si continua nell’opera del predecessore, forse anche peggio, ma solo con più tolleranza da parte di alcuni media. E in tutto ciò anche i cimiteri continuano ad essere al collasso e i cittadini umiliati dalla burocrazia e dall’incuria”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.