Cinecittà, anziano non vedente aggredito e derubato dell’orologio

Una mano tesa, apparentemente amica. Poi, in pochi secondi, la violenza e il tradimento. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Cinecittà, dove un 75enne romano, cieco assoluto, è stato aggredito e scippato in pieno giorno.

Erano circa le 17:30 di venerdì 8 agosto quando l’anziano, di ritorno da alcune commissioni, si trovava vicino al supermercato di via Giulioli. Un luogo già noto alle cronache per episodi legati a occupazioni abusive, che questa volta è diventato teatro di una rapina ai danni di una delle persone più fragili della comunità.

Un uomo lo ha avvicinato con la scusa di offrirgli aiuto. Ma l’apparente gesto di cortesia si è trasformato in un atto vile: il malvivente lo ha strattonato, facendolo cadere a terra, per poi strappargli dal polso l’orologio – un Breil – indispensabile per scandire i suoi ritmi quotidiani. Poi la fuga a piedi tra le vie del quartiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina, allertati dal 112. L’anziano, seppur scosso, non ha riportato ferite ed ha sporto denuncia. Le indagini sono in corso per individuare il responsabile.

