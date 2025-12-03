Cinecittà Est, aggressione choc: spranga e coltello contro un adolescente

Momenti di terrore poco prima delle 20 di domenica 30 novembre a Cinecittà Est, dove un ragazzo di soli 16 anni è stato brutalmente aggredito in un’area verde di viale Ciamarra.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato picchiato con una spranga di ferro e poi accoltellato al torace, per essere lasciato in terra sanguinante.

Fortunatamente, la vittima non è in pericolo di vita, ma le ferite hanno richiesto un pronto intervento medico.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che lo hanno trasportato inizialmente al Policlinico Casilino e poi all’Umberto I per ulteriori cure.

Le indagini, condotte dalle forze dell’ordine, sono appena iniziate. Nel tratto di parco dove è avvenuta l’aggressione non sono presenti telecamere di sorveglianza, e non si esclude che a colpire il giovane possano essere state più persone.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente allarme a Roma: solo pochi giorni fa, un 19enne era stato accoltellato su Ponte degli Annibaldi, aumentando la preoccupazione per la sicurezza dei giovani nei quartieri della città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.