Cinecittà, nuovo blitz in via Eudo Giuglioli: sgomberati 11 appartamenti occupati dai latinos

Nuovo colpo contro le occupazioni abusive a Cinecittà. A pochi giorni dall’ultimo intervento, i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione di Cinecittà, supportati da polizia di Stato e polizia locale, hanno sgomberato 11 appartamenti occupati abusivamente da persone in gran parte di origine sudamericana in via Eudo Giulioli, di proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo.

L’intervento, deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Giannini e coordinato dal Commissariato Romanina, ha interessato alcuni civici, mentre la settimana scorsa erano stati liberati 8 appartamenti.

Con questo intervento, 19 case sono finalmente tornate in mano alla proprietà.

Ripristinare sicurezza e vivibilità

Secondo i carabinieri, “con l’odierno intervento vengono scongiurate diverse criticità per la sicurezza della zona, che negli anni era diventata teatro di liti, disturbo della quiete pubblica, ubriachezza molesta e reati contro il patrimonio, spesso riconducibili ad alcuni occupanti abusivi”.

L’ obiettivo era anche quello di garantire supporto e accoglienza ai nuclei familiari in condizioni di fragilità, tra questi figurano 5 famiglie regolarmente residenti, costretti fino a oggi a convivere in uno stabile quasi interamente occupato abusivamente e spesso teatro di condotte illecite.

I residenti hanno espresso gratitudine per l’intervento dei carabinieri, sottolineando l’importanza di riappropriarsi di uno spazio sicuro e vivibile.

Coordinamento e tutela delle famiglie

Ogni nucleo sgomberato ha ricevuto soluzioni abitative temporanee individuate dai servizi sociali di Roma Capitale. Anche per gli occupanti abusivi, alcuni con minori, sono state garantite condizioni sicure, evitando rischi legati alla precarietà degli appartamenti.

Durante il blitz, sette persone sono state accompagnate all’ufficio immigrazione della Questura di Roma per la verifica della loro posizione sul territorio.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza bombole di gas e altri materiali utilizzati impropriamente. All’interno di un sottotetto è stato trovato un kit per il confezionamento di sostanze stupefacenti, sequestrato a carico di ignoti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.