Cinecittà World, il 2026 parte col botto: tra stunt, nostalgia e l’omaggio a Bud Spencer

A Cinecittà World si riaccendono i riflettori e il set torna a vivere. Non è solo l’inizio di una nuova stagione, ma l’apertura di un vero e proprio universo parallelo dove cinema, spettacolo e adrenalina si fondono in un’esperienza sempre più immersiva.

Per il 2026 il parco a tema della Capitale alza l’asticella: 151 giorni di apertura, fino al 6 gennaio 2027, un calendario fitto di eventi e una promessa chiara — trasformare ogni visita in una storia da vivere, non solo da guardare.

Il cuore della stagione: tre giorni per Bud Spencer

Il momento più atteso arriverà a fine giugno, quando il parco si fermerà per rendere omaggio a un gigante del cinema italiano: Bud Spencer.

Dal 26 al 28 giugno, Cinecittà World si trasformerà in un palcoscenico internazionale per “10 anni senza Bud”, un evento che richiamerà fan da tutta Europa.

Sul palco saliranno gli Oliver Onions, le cui note hanno accompagnato intere generazioni, mentre stuntman e performer riporteranno in vita inseguimenti e atmosfere da film cult.

Non mancheranno sorprese: uno spettacolo western inedito, “Lo chiamavano Gentleman”, e show acrobatici con auto della polizia in perfetto stile anni ’70 e ’80. Un tuffo nel passato che promette emozioni forti e platee gremite.

Tra motori, Far West e risate

Il 2026 sarà anche l’anno dei grandi show dal vivo. Le nuove produzioni porteranno il pubblico dentro scene d’azione, duelli e sketch comici:

“Motori Ciak Azione!” farà vibrare il pubblico tra sgommate e inseguimenti da cinema

“La leggenda di Dustyn Town” trasporterà tutti nel cuore del Far West

“Ciak si Ride” punterà tutto sull’ironia, con uno spettacolo leggero e coinvolgente

Qui non si assiste soltanto: si entra nella scena.

Un calendario che non si ferma mai

Dalla primavera all’inverno, ogni mese avrà il suo evento. Il parco diventerà un crocevia di culture e passioni: dal K-pop alle competizioni sportive, fino al mondo del fumetto e del cosplay.

Accanto a Cinecittà World, anche Roma World, Aqua World e Luneur Park contribuiranno a costruire un’offerta sempre più ampia, capace di attrarre centinaia di migliaia di visitatori ogni anno.

Un set a cielo aperto

Non è un caso che il parco sia sempre più scelto anche dal mondo del cinema e delle serie tv. Tra un’attrazione e uno spettacolo, qui si girano produzioni importanti, confermando il ruolo di Cinecittà World come ponte tra intrattenimento e industria audiovisiva.

E mentre Roma continua a essere una delle mete turistiche più visitate al mondo, questo polo nel quadrante sud contribuisce a ridisegnare i flussi, portando nuovi visitatori fuori dal centro storico.

Offerte e ritorni

Per chi decide di entrare subito nel “film”, c’è anche un incentivo: con la promozione “Ritorna in Futuro”, chi visita il parco entro il 30 aprile potrà tornare gratis entro l’estate.

Un invito neanche troppo velato: venire una volta potrebbe non bastare.

Perché nel 2026, a Cinecittà World, lo spettacolo non si guarda soltanto. Si vive, scena dopo scena.

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