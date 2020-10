Cinema Broadway, qui CentoEccelle!

Il 28 settembre 2020, nello storico cinema Broadway, Centocelle ha celebrato la propria parte migliore. Sono stati conferiti i premi CentoEccelle, un riconoscimento che è andato a quelle attività (soprattutto della ristorazione) e a quelle persone che più degli altri hanno portato lustro a Centocelle.

Chi premiare lo ha stabilito una giuria di giornalisti e food blogger, affidandone l’onere alle sapienti mani dell’organizzatrice Emy Diamante di Ciak si Cucina.

Davanti ad un discreto pubblico (sì, perché al cinema si possono fare anche eventi e non solo vedere delle pellicole), lo storico quartiere di Centocelle ha voluto in qualche modo voltare pagina, volgere lo sguardo al futuro e trovare le forze, guardando al proprio interno, per ricordare lo scatto compiuto negli ultimi anni, quando da periferia anonima è diventata mèta dell’enogastronomia di livello pur senza dimenticare la propria, tormentata e difficoltosa, storicità.

Un quartiere proiettato al futuro, capace di cambiare pelle senza rinunciare alla propria anima popolare. “E a gennaio facciamo il centenario, preparatevi a qualcosa di forte”, le parole di Andrea Martire, mister Guida Verace di Centocelle, opera premiata per l’informazione territoriale, insieme a noi! Gli altri vincitori, tutti rigorosamente autoctoni, sono:

Nel corso della serata sono anche stati proiettati due cortometraggi, spiritosi ancorché tecnici, della food blogger “La polpetta sui tacchi”; hanno assicurato divertimento con stile, in un ambiente, quello dei fodd blogger, che a volte si prende troppo sul serio.

Un riconoscimento è stato assegnato anche a Vincenzo Luciani direttore del giornale Abitare A che quest’anno ha compiuto 34 anni di pubblicazione e che da sempre si è occupato delle problematiche di Centocelle e dei quartieri della periferia romana.

Arrivederci alla prossima edizione!