Cinquantadue anni fa… Due generazioni a confronto

Mio figlio vive a Milano, è nato a Roma, dove ha vissuto per 22 anni circa, oggi il suo quartiere è Porta Romana.

Nello scaffale di casa sua, ho però trovato un libro fotografico: Donne di Trastevere 1970-1972 di Emilio Gentilini (Palombi Editori, 2012). Ho selezionato e ho fotografato qualche “ritratto” di donna con le proprie caratteristiche, direi di spessore, comunque gajarde, in dialetto romanesco.

Girando per le vie della città ho cercato con gli occhi le loro pari età, di oggi, nell’aspetto fisico. Ho cercato di comparare la loro socializzazione, di leggere i pensieri nella loro solitudine, di sentire i loro dialoghi in coppia o in gruppo.

Non vi scriverò se e cosa ho trovato, non è questo lo scopo dell’articolo. Pensate invece di entrare in una galleria d’arte e trovare appese alle pareti non delle tele ma delle magnifiche foto che allego. Soffermatevi su ognuna e pensate, io vi passerò solo qualche accenno:

▪ donna che tira carretto, e non solo, in piaźza Trilussa

▪ donna dopo un bicchiere di felicità, in piazza San Giovanni di Martha

▪ donna in lettura politica, in viale Trastevere

▪ donna che consegna a domicilio, in via dei Vascellari

▪ donne in confidenza al mercato, in viale Trastevere

▪ donne in osteria con pane, olio e vino, in via della Luce

Se avete interesse a vedere qualche altra stupenda foto, fatemelo sapere e rientreremo assieme nella galleria d’arte.