Cinque bambini intossicati dopo un bagno in piscina in un centro sportivo. Uno è grave

Un pomeriggio con temperature estive, il primo tuffo, le risate che si rincorrono. Poi però, all’improvviso, tutto cambia, e ciò che doveva essere una semplice giornata di festa si trasforma in un incubo.

L’accaduto, nella giornata di ieri lunedì 2 giugno, intorno alle 17:45, all’interno di un centro sportivo situato alla Borghesiana, dove cinque bambini hanno improvvisamente accusato malori dopo un bagno in piscina.

Le urla, le corse, il personale in allarme. I sintomi – bruciore agli occhi, tosse, difficoltà respiratorie – hanno fatto pensare da subito a una possibile intossicazione da cloro, ma le cause esatte restano ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. I bambini – tutti di età compresa tra i 5 e gli 11 anni – sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Due di loro sono stati dimessi poco dopo, mentre altri due hanno passato la notte nel reparto di pediatria. Più critiche, invece, le condizioni di un bambino di 9 anni, attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono sotto costante monitoraggio.

La polizia, allertata poco dopo l’accaduto, ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma al momento non risulta essere stato eseguito alcun sequestro della struttura.

