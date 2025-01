Cinque euro per un viaggio senza ritorno: il boom della droga a Roma

A Roma, la droga si compra come un caffè al bar. Cinque euro per una dose di crack, dieci per un po’ di cocaina.

Niente più grandi transazioni nascoste nei vicoli bui o nei parcheggi abbandonati: oggi la droga è ovunque, visibile e disponibile.

Per tutti. Ragazzi, studenti, lavoratori, perfino minorenni. Il mercato dello spaccio è diventato un supermercato a cielo aperto, dove i prezzi sono popolari e le transazioni rapide.

Nessuno fa domande. I pusher sanno riconoscere i clienti al volo. Basta uno sguardo. L’affare si chiude in pochi secondi: una bustina passa di mano, qualche banconota si infila in una tasca. E poi via, fino alla prossima dose.

Il crack, la droga che non lascia scampo

Tra tutte le sostanze che circolano, ce n’è una che spaventa più delle altre: il crack. La chiamano “la droga dei disperati”, ma oggi è diventata la droga di tutti.

Si vende a poco prezzo, arriva ovunque e agisce in fretta. Basta un solo tiro per provocare una dipendenza feroce.

Le prime dosi costano 5 o 10 euro, quanto una colazione in centro. La cifra è irrisoria, ma il costo umano è incalcolabile. Perché chi prova il crack, torna sempre.

E non c’è distinzione sociale: dal ragazzo che esce da scuola al lavoratore che cerca uno stacco dalla routine, tutti possono cadere nella trappola.

È questa la vera rivoluzione dello spaccio a Roma. Non c’è più il confine netto tra chi è dentro e chi è fuori.

La droga è democratica, non fa distinzioni: arriva nei quartieri popolari, ma anche nel cuore della città. Termini, Piazza Vittorio, San Lorenzo, Tor Bella Monaca sono solo alcune delle tante piazze dove il mercato è sempre aperto.

Lo spaccio 2.0: bustine pronte e clienti fidelizzati

Lo spaccio non è più quello di una volta. I tempi sono cambiati e i pusher si sono adattati. Niente più vendita al grammo, niente più trattative rischiose. Ora si vendono dosi preconfezionate in bustine pronte, già pesate e divise. Tutto più semplice, tutto più rapido.

E l’obiettivo è chiaro: fidelizzare il cliente. Perché ogni dose venduta oggi significa un cliente che tornerà domani. Le prime bustine vengono vendute a prezzi stracciati proprio per creare dipendenza. Una volta entrato nel giro, uscire diventa quasi impossibile.

La polizia continua a controllare le piazze, ma lo spaccio si è fatto furbo. Piccole quantità, rapidi scambi, pochi rischi. I pusher sono diventati invisibili, ma la droga è ovunque.

Roma, una città a due velocità

Paradossalmente, mentre il traffico romano rallenta sempre di più, con le auto che procedono a passo d’uomo, la droga corre veloce.

La velocità media delle auto nel centro di Roma è di appena 20 km/h, ma il crack e la cocaina si muovono a una velocità impressionante.

Roma è diventata una città dove tutto rallenta tranne la droga. Una città dove la quotidianità si intreccia con la disperazione, dove i turisti scattano foto al Colosseo mentre, a pochi metri di distanza, qualcuno compra una dose.

E mentre le istituzioni cercano di rincorrere il fenomeno, il mercato dello spaccio continua a espandersi, penetrando sempre più a fondo nel tessuto urbano.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.