Cinque progetti del IV Municipio ammessi alla seconda fase del Bilancio Partecipativo 2019

Ben cinque progetti del IV Municipio, sui dieci complessivi che sono stati ammessi alla seconda fase del Bilancio Partecipativo 2019, riguardano in qualche modo il nostro quartiere o sono nati dalle idee messe in campo da cittadini di Colli Aniene. Una iniziativa che ha avuto un successo di partecipazione popolare e che non deve essere liquidata in maniera semplicistica con i progetti che risulteranno vincitoriperché, tra quelli proposti, quasi tutti andrebbero accolti per restituire a questa città il decoro che merita.

Con il termine della prima fase le proposte che hanno ottenuto almeno il 5% dei like complessivamente ricevuti dai progetti dello stesso ambito territoriale sono state ammesse alla fase successiva di valutazione da parte di un Tavolo dell’Amministrazione, che ha il compito di esaminarne la fattibilità tecnico-finanziaria. Al fine di valorizzare ulteriormente la partecipazione dei cittadini al processo, la Giunta Capitolina ha approvato, lo scorso 31 luglio, la deliberazione n. 150, con la quale si ammette all’esame del Tavolo di valutazione, oltre alle proposte che hanno raggiunto la soglia del 5%, anche una proposta ogni 1.000 adesioni (calcolate per difetto), secondo l’ordine delle singole graduatorie territoriali e di quella intermunicipale.

Il IV Municipio (Tiburtino) – Anche i Municipi svolgono un ruolo importante in questo processo con la presentazione al Tavolo di valutazione di proposte di intervento che ricadono nel loro territorio, formulate a seguito di incontri pubblici con la cittadinanza. Per conoscere i calendari degli incontri pubblici organizzati dai Municipi, consulta la sezione Attività e Progetti o la pagina del tuo Municipio oppure rivolgiti all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Municipio stesso. A ottobre il processo partecipativo si concluderà con le votazioni finali online, che porteranno alla formazione di 15 graduatorie, una per ogni ambito municipale, e di un’ulteriore graduatoria di carattere intermunicipale. Le proposte ammesse al Tavolo di valutazione per il IV Municipio sono le seguenti:

01 Installazione defibrillatori di quartiere

02 Ciclabile per metro Rebibbia

03 Percorso ciclopedonale su viale Palmiro Togliatti

04 Fiera-mente-Leo – Riqualificazione ex fabbrica penicillina

05 Street Art a Casal Bruciato

06 Riqualificazione stazione metro B in via Tiburtina – piazza Santa Maria del Soccorso

07 Ristrutturazione parco Babusci come playground polifunzionale

08 Ciclabile Tiburtina – Settecamini

09 Eliminare il traffico da Settecamini: rotatoria tra via di Marco Simone e via Tiburtina

10 Cervelletta: tra storia e natura

Antonio Barcella