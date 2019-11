Cinquecento anni dopo … “Io continuerò”

Un evento interessante, un pomeriggio ricco di arte e approfondimenti culturali sul genio di Leonardo – giovedì’ 14 novembre 2019 dalle ore 15 in poi, alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, Piazzale Elsa Morante, 16 a Roma. La mostra resterà aperta fino al 29 novembre 2019: martedì, mercoledì e giovedì ore 12,00-19,00 – venerdì e sabato ore 9,00-13,00 – INGRESSO LIBERO.

L’incontro di studi a cura di Agostino Bagnato, Claudio Crescentini, Lucrezia Rubini, prevede video, conferenze, l’apertura di una mostra d’arte di grandi artisti ed infine alle ore 19 circa, un concerto di musica rinascimentale e danza.

Ideatore ed organizzatore dell’evento il giornalista e scrittore Agostino Bagnato, direttore della Rivista trimestrale L’Albatros, Casa editrice, Produzioni audiovisive ed Associazione Culturale. In questo link possiamo avere una lista di articoli ed approfondimenti già in onda sulla rivista L’Albatros.

http://www.lalbatros.it/index.php/io-continuero-leonardo-da-vinci/225-leonardo-da-vinci-e-il-suo-tempo

Dalle parole dello stesso direttore possiamo anticipare in questo articolo alcune note sulle motivazioni di un evento che suscita una grande aspettativa, frutto di un delicato ed approfondito lavoro preparatorio, condotto da un gruppo di studiosi e di artisti, ansiosi come siamo noi, di celebrare un personaggio amato ed onorato in tutto il mondo –

La comunità internazionale ha iniziato le celebrazioni di Leonardo da Vinci, in occasione del V centenario della morte avvenuta in Amboise, Francia, il 2 maggio 1519. Istituzioni pubbliche e private, musei, gallerie, studiosi, personalità dello spettacolo hanno messo a punto e stanno ancor più preparando iniziative per diffondere e approfondire nel corso del 2019 la conoscenza del più grande umanista di tutti i tempi. L’associazione culturale “l’albatros” sta organizzando una giornata di studi e di spettacolo su alcuni aspetti della vita di Leonardo da Vinci, sulla base della consolidata esperienza di iniziative interdisciplinari maturata in molti anni di attività. Oltre a studi specifici sulla pittura, la scultura, la musica, la filosofia saranno presentati gli aspetti delle ricerche leonardesche sull’architettura, le fortificazioni militari, le opere idrauliche, l’anatomia umana, nonché sulle ricerche scientifiche e le invenzioni. Saranno esposte alcune opere d’arte dedicate a Leonardo da maestri contemporanei, verranno eseguite musiche rinascimentali e presentate alcune monologhi teatrali sulla complessa psicologia leonardesca.

PROGRAMMA

Ore 15,00 Apertura dei lavori – Video “Sulle tracce di Leonardo seguendo Franco Ferrarotti”. Sceneggiatura di Agostino Bagnato, regia di Enrique Fortaleza.

Saluti da LUISA LEDDA, Direttrice Biblioteca Laurentina.

Presiede AGOSTINO BAGNATO, giornalista, scrittore, direttore della rivista “l’albatros”

Prolusione di CLAUDIO CRESCENTINI, storico dell’arte,Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali “Con gli occhi di Leonardo. Culture e topoi del Rinascimento”

Relazioni: LUCREZIA RUBINI, critico d’arte, Accademia Internazionale d’Arte Moderna – “Le emozioni di Leonardo. Una proposta metodologica di ricerca”

ARMIDA CORRIDORI, docente di filosofia – “Leonardo e la Filosofia del suo tempo”

ROSSELLA FOSCHI, architetto – “Studi, indagini, riflessioni di Leonardo sull’architettura. I disegni di Civitavecchia”.

ANTONIO VITALE, curatore d’arte – “L’anatomia e l’incanto della maternità”.

GIULIA CANEVA, botanica, Università di Roma 3 – “Piante e fiori nella pittura di Leonardo”.

Video: “Leonardo dentro di noi. Poesia pittura scultura musica” Documentario di ALDO DEMARTIS, cineasta.

Ore 18,00 – Presentazione Mostra di Arte Contemporanea (a cura di A. Bagnato e L. Rubini) “Leonardo si giudica da Lontano” – La mostra resterà aperta fino al 29 novembre 2019: martedì, mercoledì e giovedì ore 12,00-19,00 – venerdì e sabato ore 9,00-13,00 – INGRESSO LIBERO.

ARTISTI

Franco Angeli, Maryam Bakhtiari, Cinzia Beccaceci, Michael Berry, Nunzio Bibbò, Ennio Calabria, Fabrizio Clerici, Ercole Ercoli, Cinzia Fiaschi, Sergej Dronov, Laura Facchini, Carlo Levi, Massimo Luccioli, Bertina Lopes, Maddalena Mauri, Gian Maria Mazzei, Salvatore Miglietta, Francesco Narduzzi, Ugo Nespolo, Giò Pomodoro, Salvatore Provino, Letizia Rigucci, Placido Scandurra, Nani Tedeschi.

Ore 19,00 CONCENTUS MUSICUS

Ensemble musicale “Rinascimento”-

Giorgia Sorichetti voce, Francesco D’Urbano flauti, Margherita Galasso viola da gamba, Fabrizio Carta liuto, Massimo Carrano percussioni.

Ensemble di danza “Danzar Gratioso”

Daniela Zappa dama, Patrizia Sarzi dama, Fabio De Bardi cavaliere

Patrocini e Sponsor Comune di Vinci – Biblioteca Laurentina Centro Culturale Elsa Morante.

Musiche di Anonimo/G.da Pesaro,J.A. Dalza.S.Aquilano, B.Tromboncin, D.Ortiz, H. Isaac, J. Desprez, L.da Vinci, Anonimo.

IN FOTO DIPINTI DI:

1 Placido Scandurra

2.Ennio Calabria

3 Fabrizio Clerici

4 Maryam Bakhtiari

5 Salvatore Provino