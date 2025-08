Cinquina, banda del buco di nuovo in azione: colpo alle Poste all’alba

Erano da poco passate le 8:15 quando, in via di Tor San Giovanni, nella zona di Cinquina, l’ufficio postale è diventato teatro di un colpo studiato nei minimi dettagli.

Due uomini armati, spuntati all’improvviso dal bagno dell’edificio, hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare il denaro custodito nel caveau, per poi sparire nel nulla. Un’azione fulminea, carica di tensione, orchestrata con la tecnica ormai tristemente nota come “la banda del buco”.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i due malviventi si erano introdotti all’interno della posta forando la parete di una farmacia adiacente, probabilmente durante la notte. Poi si sono nascosti nel bagno dell’ufficio postale, in attesa dell’arrivo dei dipendenti.

Quando le serrande si sono alzate, è scattato il blitz. Pistole alla mano, i rapinatori hanno minacciato il personale, costringendolo a condurli direttamente al caveau.

Il bottino, al momento, è ancora in fase di quantificazione. Quel che è certo è che il colpo è stato rapido e silenzioso, tanto che nessuno nei paraggi si è accorto di nulla fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, che stanno lavorando per raccogliere testimonianze e analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ma quello di stamattina non è un caso isolato. Anzi, sembra inserirsi in una lunga e inquietante scia di colpi messi a segno a Roma nelle ultime settimane con lo stesso identico modus operandi. Solo il 31 luglio, in via Merulana, era stata la gioielleria e compro oro “Keter” a finire nel mirino della banda: anche lì, un buco nel soffitto e 200mila euro portati via.

E ancora prima, tra luglio e aprile, banche assaltate a Casalotti, al Portuense, a Fiumicino e in zona Mezzocammino. Sempre con la stessa tecnica: buchi praticati in nottata, irruzioni improvvise, fughe lampo.

