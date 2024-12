Circo Massimo, perde la memoria e si allontana da casa: rintracciato da una pattuglia della Polizia Locale

È grazie all’intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che è stato possibile far ricongiungere ai propri familiari un signore di 73 anni, scomparso alcuni fa dalla sua abitazione senza lasciare traccia.

Una pattuglia del I Gruppo Centro Storico, nel corso di alcuni controlli nei pressi del Circo Massimo, ha notato un uomo che vagava in stato confusionario e, una volta avvicinato per sincerarsi sul suo stato di salute, ha dichiarato di essersi allontanato da casa e di aver dormito nei pressi della Stazione Termini, senza però ricordare il suo nome, né l’indirizzo della sua abitazione.

Privo anche dei documenti, il signore è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale di via della Greca, per potergli fornire po’ di ristoro, facendolo stare al riparo dal freddo e cercando di tranquillizzarlo.

Allo stesso tempo, gli agenti del Reparto Nae (Nucleo Assistenza Emarginati), hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire alla sua identità, senza però esito positivo.

Solo tramite ulteriori ricerche e utili raffronti con le segnalazioni pervenute alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, è stato possibile rintracciare i suoi figli, che avevano lanciato un appello per la scomparsa del proprio caro.

Sollevati del ritrovamento, i familiari hanno potuto così riabbracciare il padre e riportarlo finalmente a casa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.