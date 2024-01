Circo Massimo: Rompe finestrino di un’auto per rubare zaino, denunciato

E’ stato sorpreso da due passanti mentre rompeva il vetro di un’auto per rubare una borsa che era custodita al suo interno. Così, un 25enne bosniaco è stato denunciato ieri – Giovedì 4 Gennaio 2024– per il furto avvenuto in zona Circo Massimo. Nel tardo pomeriggio durante un consueto servizio di vigilanza della polizia del gruppo Centro, la pattuglia dei vigili urbani è stata avvicinata da sue giovani che hanno riferito di aver visto un giovane intento a rompere il vetro di una macchina di tipo Skoda.

Una volta individuato il 25enne è stato condotto presso gli uffici in via della Greca dove gli agenti hanno provveduto a rintracciare i proprietari del veicolo, una famiglia di turisti di origine lettone, che ha ringraziato gli operanti per aver restituito loro lo zaino sottratto. Il ragazzo di origine bosniaca, è stato deferito all’autorità giudiziaria e denunciato a piede libero per furto aggravato e danneggiamento.