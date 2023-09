Circo Sciarra a Villa Sciarra gli appuntamenti del 29 e 30 settembre e del 1 ottobre

Prosegue Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia a Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11). Gli eventi, curati dall’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, sono a ingresso libero.

Il week-end del 29 e 30 settembre e del 1 ottobre 2023 è all’insegna della letteratura con “Letture in terrazza” reading teatrali introdotti da accademici e germanisti e interpretati da attori professionisti. La mini rassegna, dedicata alla formazione e alla ricerca intorno alla drammaturgia e al teatro italiano e nord europeo, si svolge sulla splendida terrazza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di Villa Sciarra.

Si comincia venerdì 29 settembre alle 21.00 con “Terror” di Ferdinand von Schirach presentato dal germanista Luca Crescenzi per la regia di Roberto di Maio. Gli interpreti sono Manuela Mandracchia, Francesco Bonomo, Riccardo Floris e Lorenzo Lancellotti, Aurora Di Modugno, Leonardo Pietrini, gli interventi musicali sono a cura di Arianna Del Grosso.

Sabato 30 settembre alle 19.00 è in programma, “L’Orazio e Eracle 2 o l’Idra” di Heiner Müller con la presentazione di Francesco Fiorentino, la regia di Roberto di Maio e l’interpretazione di Federico Passi, Gabriele Portoghese e Gaia Rinaldi, interventi musicali di Arianna Del Grosso.

Domenica 1 ottobre, sempre alle 19.00, è la volta di “Migrando” con la regia di Francesco Bonomo e con Carla Bianchi. Dopo cinque anni di rappresentazioni in Francia, “Migrando” di Carla Bianchi, Francesco Bonomo e Mele Ferrarini arriva in Italia.

Lo spettacolo ha incontrato il favore della critica e del pubblico francese per la sua peculiarità di riuscire ad affrontare il tema delle migrazioni. La versione italiana è realizzata grazie al sostegno di Acli Parigi e Resq People. Ingresso gratuito su prenotazione alla mail comunicazionezipzone@gmail.com

Sabato 30 settembre sono in programma anche altri appuntamenti per i più piccoli e per tutta la famiglia: alle 11.00 e alle 18.00 c’è “Bellezze in bicicletta“, uno spettacolo/performance itinerante di teatro-circo con Le Radiose (Emanuela Belmonte, Valentina Musolino, Genea Manenti). Una radiosa parata in cui le performer cantanti passeggeranno per le strade a cavallo di meravigliose biciclette d’epoca, un tuffo nel passato con canzoni assortite, vaganti ed estemporanee. Alle 11.30, il Dott. Ugo Laneri, botanico e Presidente di ASS-AGIR APS, guida la passeggiata “Alla scoperta delle piante di Villa Sciarra” per conoscere la vegetazione della Villa che è di notevole interesse, sia per la varietà delle specie, sia per la vetustà ed imponenza di alcuni esemplari arborei. Si configureranno più itinerari: uno alla scoperta delle piante più primitive quali le Gimnosperme, tra cui spiccano esemplari di Ginkgo biloba visti a suo tempo da Goethe; altri dedicati alle piante più moderne, come le querce, il glicine, il bosso, l’alloro, gli aceri. La giornata di sabato propone anche “Scienza divertente” un laboratorio-formazione per bambini dai 4 ai 12 anni (due turni ore 16.00 e ore 17.30) a cura di Scienza Divertente. Laboratori scientifici interattivi per divertirsi con esperimenti sorprendenti e scoprire che la scienza non è per nulla noiosa! Attraverso i laboratori i bambini sperimentano in prima persona e comprendono cosa sia la sostenibilità ambientale nel rispetto del nostro pianeta.

Circo Sciarra è a Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11 – Roma), tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma completo è disponibile al link: https://www.zipzone.it/portfolio/circo-sciarra/

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Dal 31 agosto all’8 ottobre 2023

Circo Sciarra

Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11 – Roma)

Percorso sostenibile

Bus: 44, 75, 870, 982; Treno: FL3 (fermata Stazione Quattro Venti)

INGRESSO LIBERO

Per info: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/zipzoneroma/

Web Site: https://www.zipzone.it

