Civitavecchia, 350 chili di marijuana tra i frigoriferi: il fiuto di Jackpot e Frida incastra il corriere

Oltre 348 chilogrammi di droga, sigillati in 307 pacchi sottovuoto e pronti a generare un profitto illecito da 2 milioni di euro.

È questo il bilancio dell’operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in stretta sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lo stupefacente viaggiava a bordo di un autoarticolato appena sbarcato dalla motonave proveniente da Barcellona, uno degli snodi caldi della rotta della droga verso l’Italia.

Il trucco della senape

I trafficanti avevano studiato il piano nei minimi dettagli. La marijuana era stata nascosta all’interno di imballaggi destinati al trasporto di elettrodomestici, sperando che la mole del carico scoraggiasse i controlli.

Per confondere ulteriormente le acque — o meglio, gli odori — molte confezioni erano state cosparse di senape e altre sostanze fortemente aromatiche, un vecchio trucco dei narcos per mandare in tilt l’olfatto dei cani antidroga.

Gli eroi a quattro zampe

Ma i piani della “filiere” spagnola si sono infranti contro il muso di Jackpot e Frida, le unità cinofile del Gruppo di Civitavecchia.

Nonostante il depistaggio odoroso, i due pastori hanno puntato con decisione il rimorchio, segnalando ai loro conduttori la presenza della sostanza.

Quando i militari hanno aperto i bancali di frigoriferi e lavatrici, si sono trovati davanti a una vera e propria muraglia di erba.

Arresto e indagini

L’autotrasportatore, un cittadino bulgaro di 42 anni, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Mentre il tir è stato posto sotto sequestro, gli inquirenti stanno ora lavorando sui documenti di trasporto per risalire ai destinatari finali del carico.

