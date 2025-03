Civitavecchia, arrestato 50enne: dovrà scontare 8 anni per traffico di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Civitavecchia hanno messo fine alla latitanza di un uomo di 50 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Roma.

Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo è stato condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi nella Capitale tra il 2017 e il 2019.

Ora dovrà scontare una pena residua di 8 anni e 17 giorni di reclusione.

Il 50enne era già finito nel mirino della giustizia nel 2021, quando fu tra i destinatari di un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Roma nell’ambito della maxi-operazione “Enclave”, condotta dai Carabinieri sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.

Un’inchiesta che aveva puntato a smantellare la ramificazione romana della ‘ndrina calabrese degli Alvaro, un clan con interessi su tutto il territorio nazionale.

