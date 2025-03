Civitavecchia, arrestato per traffico di cocaina: 18 ovuli ingeriti e scoperti grazie alla Guardia di Finanza

Un viaggio verso Olbia si è trasformato in una trappola per un cittadino nigeriano di 40 anni, arrestato con oltre 280 grammi di cocaina nascosti all’interno del suo corpo.

Il tutto grazie al fiuto infallibile del cane antidroga “Jachpot” e all’acutezza dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

L’uomo, mentre stava per imbarcarsi su un traghetto a Civitavecchia, ha attirato l’attenzione delle “fiamme gialle” per il suo comportamento nervoso e le risposte vaghe e poco convincenti alle domande riguardanti il motivo del viaggio.

Un atteggiamento che ha immediatamente insospettito gli agenti del Gruppo di Civitavecchia.

I sospetti sono diventati certezze grazie al fiuto dell’esperto cane antidroga “Jachpot”, che ha indirizzato i militari verso un approfondimento dell’ispezione.

Il risultato dei successivi accertamenti medici presso l’Ospedale “San Paolo” di Civitavecchia è stato sconvolgente: 18 ovuli contenenti cocaina sono stati trovati occultati nell’addome dell’uomo.

Immediatamente arrestato per traffico di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale “Borgata Aurelia”, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi.

