Civitavecchia, cadavere in acqua: ipotesi annegamento dopo una cena in barca

Un drammatico ritrovamento questa mattina al porto di Civitavecchia. Intorno alle 10:00, sulla banchina 10 dello scalo marittimo, il cadavere di un uomo è stato notato in mare, scatenando l’allarme immediato.

Sul posto sono intervenuti la polizia di frontiera e l’autorità portuale, che hanno provveduto a recuperare la salma e metterla a disposizione della magistratura.

L’uomo, di cui al momento non sono stati rinvenuti documenti, sembra essere uno dei membri dell’equipaggio di una barca a vela ormeggiata nelle vicinanze.

Secondo le prime ricostruzioni, la sera precedente l’uomo avrebbe cenato con i compagni di bordo e, dopo aver bevuto più del solito, sarebbe accidentalmente caduto in mare, annegando prima che potesse essere soccorso.

La polizia di frontiera ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, non emergono segni di violenza sul corpo: tutto lascia pensare a una tragica fatalità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.