Civitavecchia, controlli della Finanza nei minimarket: scoperto dipendente senza contributi

Un controllo di routine sulla regolarità fiscale degli esercizi di vicinato si è trasformato in un’operazione di contrasto al lavoro irregolare nel cuore di Civitavecchia.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno fatto irruzione all’interno di un minimarket situato nel centro cittadino, portando alla luce un sistema di gestione del personale segnato da profonde anomalie sul fronte previdenziale e assistenziale.

L’intervento si inserisce in un più ampio e strutturato dispositivo di monitoraggio economico del territorio, pianificato dai vertici delle Fiamme Gialle per verificare la trasparenza delle attività commerciali e tutelare i diritti dei lavoratori dipendenti.

L’ispezione nel negozio e il dipendente non regolarizzato

Il blitz è stato condotto dagli specialisti del Gruppo di Civitavecchia, che hanno focalizzato l’accesso ispettivo su un punto vendita al dettaglio specializzato nella distribuzione di prodotti alimentari e generi di monopolio.

Durante l’esame dei registri contabili e l’incrocio dei dati relativi al personale presente nei locali, i finanzieri hanno riscontrato una condotta illecita nei confronti di un dipendente della struttura.

Gli accertamenti tecnici hanno permesso di appurare che il titolare dell’esercizio, pur trattenendo regolarmente le quote previdenziali e assistenziali dalla busta paga del lavoratore, aveva sistematicamente omesso il loro successivo versamento nelle casse dello Stato.

Una condotta che ha leso la copertura contributiva del dipendente, configurando una grave violazione della normativa sul lavoro.

Scattano le sanzioni e il recupero delle somme

Di fronte alle evidenze raccolte dai militari, per l’attività commerciale è scattato l’obbligo di immediata regolarizzazione della posizione contrattuale del dipendente coinvolto.

Parallelamente, gli atti redatti dal Gruppo di Civitavecchia sono stati trasmessi agli enti previdenziali e assistenziali competenti sul territorio.

Saranno ora questi ultimi a gestire le procedure per il recupero coattivo delle somme evase e a quantificare l’esatto ammontare delle sanzioni pecuniarie che verranno comminate al gestore del market.

I controlli della Guardia di Finanza sui negozi di vicinato e sulle medie strutture di vendita della provincia romana proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arginare i fenomeni di concorrenza sleale e sfruttamento della manodopera.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza