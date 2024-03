Civitavecchia, crolla un muro di cinta in viale della Vittoria

Paura intorno alle ore 16:00 di ieri Giovedì 7 Marzo 2024, dove i Vigili del Fuoco sono stati allertati dalla Polizia Locale per la verifica di una stabilità in via della Vittoria (Civitavecchia) per il distaccamento di un cordolo di cemento, franata su un’autovettura parcheggiata. Arrivati sul posto hanno fatto le prime verifiche sulle condizioni del muro che delimita il perimetro della stazione ferroviaria.

Con l’ausilio di strumentazione hanno distaccato le parti pericolanti del cordolo, interdicendo al transito e parcheggio l’area interessata. Sul posto sono sopraggiunte la Polizia Locale di Civitavecchia, il personale del Comune di Civitavecchia e i funzionari di Rfi, titolari del muro in questione.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati