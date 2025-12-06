Civitavecchia, fermato in auto con hashish: in casa aveva un mini–deposito di droga, arrestato 38enne

Quello che sembrava un normale controllo stradale è diventato, nel giro di pochi minuti, un’operazione che ha portato alla scoperta di un piccolo hub dello spaccio.

È successo a Civitavecchia, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile, insieme ai militari della Stazione di Tolfa, hanno arrestato un 38enne del posto.

L’uomo è stato fermato mentre viaggiava in auto: niente che potesse destare troppi sospetti, finché dalla perquisizione personale e del veicolo non è saltata fuori una modica quantità di hashish. Un dettaglio sufficiente a far scattare l’intuito dei Carabinieri, che hanno deciso di andare a fondo.

Così i militari si sono presentati alla porta del 38enne. E lì, nel suo appartamento, è venuto fuori il resto: non qualche grammo, ma una scorta decisamente più consistente.

In casa erano nascosti 219 grammi di hashish, 37 di cocaina e 44 di marijuana, materiale pronto – secondo gli investigatori – a rifornire il mercato locale dello spaccio.

Tutta la droga è stata sequestrata. Per il 38enne, invece, sono scattate le manette.

