Civitavecchia, fiamme scatenate da una batteria della bici elettrica: intossicato un giovane

Fiamme nella notte a Civitavecchia, in provincia di Roma, dove una batteria di bicicletta elettrica in carica ha scatenato un incendio in un appartamento. Un giovane è rimasto intossicato dal fumo, mentre le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno all’1:00 di notte, quando i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con l’equipaggio della 17A, autobotte AB17 e autoscala AS17, si sono precipitati all’interno dell’edificio in fiamme.

L’incendio, partito dalla batteria di una bici elettrica, rischiava di propagarsi velocemente, ma grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state contenute evitando che l’intero appartamento venisse coinvolto.

All’interno dell’abitazione si trovava un giovane, rimasto intossicato dal fumo, che è stato immediatamente soccorso e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Civitavecchia, che hanno assistito nelle operazioni di messa in sicurezza.

