Civitavecchia: irreperibile da mesi, arrestato 34enne

Dopo mesi di irreperibilità, un 34enne condannato per una serie di reati è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia.

L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria lo scorso ottobre, era stato giudicato colpevole di ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti e porto illecito di armi, reati commessi tra il 2015 e il 2019.

Le indagini, condotte con un’intensa attività investigativa, hanno permesso di rintracciare il 34enne in un’abitazione di un conoscente, il quale è stato denunciato per procurata inosservanza di pena.

L’uomo, che si nascondeva da mesi, dovrà ora scontare una pena residua di 4 anni e 11 mesi di reclusione.

Dopo l’arresto, il latitante è stato trasferito presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia, dove sconterà la pena inflittagli.

